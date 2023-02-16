Нападающий «Вашингтона» Хагелин пропустит весь нынешний сезон
Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин перенес операцию на бедре, в результате чего пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 34-летний швед пропустит «длительный отрезок времени».
В нынешнем сезоне Хагелин не сыграл ни одного матча, так как получил травму еще в тренировочном лагере. А в прошлом сезоне он пропустил большое количество матчей из-за травмы глаза.
У него действует последний год контракта, по которому Хагелин получает 2,75 миллиона долларов за сезон.
Нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (в 2016 и 2017 годах).
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|54
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|В
|П
|О
|1
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|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|17.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|- : -
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|- : -
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
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Линус Ульмарк
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|
|
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Миннесота
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|
|
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