Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем перенес новую операцию на бедре. Он пропустит продолжительное время

Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем выбыл на продолжительное время из-за операции на бедре

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем перенес новую операцию на бедре. После этого ему потребуется «длительное время» на восстановление, сообщает журналист Саманта Пелл.

Операция прошла в клинике, которая расположена в Бельгии.

Напомним, что из-за аналогичной операции 34-летний швед пропустил половину прошедшего регулярного чемпионата. Он успел провести 47 матчей, в которых набрал 31 (6+25) очко.

В плей-офф в его активе 6 (2+4) очков в 6 встречах.

Контракт Бэкстрема с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.