Бэкстрем после перенесенной операции на бедре может завершить карьеру

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем перенес операцию на бедре.

Как сообщает хоккейный инсайдер Франк Серавалли, 34-летний швед после шлифовки тазобедренного сустава рискует завершить игровую карьеру. Журналист напомнил, что после подобной операции Райан Кеслер в 2019 году не смог продолжить карьеру, а Эду Жовановски в 2013-м потребовался целый год на реабилитацию, после чего он сыграл 37 матчей и завершил карьеру.

Напомним, что из-за аналогичной операции Бэкстрем пропустил половину прошедшего регулярного чемпионата. Он успел провести 47 матчей, в которых набрал 31 (6+25) очко. В плей-офф в его активе 6 (2+4) очков в 6 встречах.

Контракт Бэкстрема с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.