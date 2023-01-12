Нападающий «Ванкувера» Пирсон выбыл до конца сезона из-за повторной операции на руке

Нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон перенес повторную операцию на травмированной руке, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за рецидива травмы 30-летний хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона.

В этом регулярном чемпионате форвард набрал 5 (1+4) очков в 14 матчах.

Его контракт с зарплатой в 3,25 миллиона долларов в год истекает после окончания сезона-2023/24.