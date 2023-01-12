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Сегодня, 19:17

Нападающий «Ванкувера» Пирсон выбыл до конца сезона из-за повторной операции на руке

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон перенес повторную операцию на травмированной руке, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за рецидива травмы 30-летний хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона.

В этом регулярном чемпионате форвард набрал 5 (1+4) очков в 14 матчах.

Его контракт с зарплатой в 3,25 миллиона долларов в год истекает после окончания сезона-2023/24.

Таннер Пирсон
ХК Ванкувер Кэнакс
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Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

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Миннесота

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Илья Самсонов

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