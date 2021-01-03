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Нападающий «Ванкувера» Ферланд может завершить карьеру

3 января 2021, 23:46
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Нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд признался, что может завершить карьеру.

«Я уже говорил об этом со своей семьей. Но сначала хочу полностью восстановиться», — приводит слова Ферланда TSN.

28-летний канадец пропустил большую часть прошлого сезона из-за последствий сотрясения мозга. Он не примет участия в тренировочном лагере и должен быть помещен в список травмированных.

Его контракт с зарплатой в 3,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. Всего в НХЛ форвард провел 335 матчей и набрал 134 (60+74) очка.

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