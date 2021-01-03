Нападающий «Ванкувера» Ферланд может завершить карьеру
3 января 2021, 23:46
Нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд признался, что может завершить карьеру.
«Я уже говорил об этом со своей семьей. Но сначала хочу полностью восстановиться», — приводит слова Ферланда TSN.
28-летний канадец пропустил большую часть прошлого сезона из-за последствий сотрясения мозга. Он не примет участия в тренировочном лагере и должен быть помещен в список травмированных.
Его контракт с зарплатой в 3,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. Всего в НХЛ форвард провел 335 матчей и набрал 134 (60+74) очка.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю