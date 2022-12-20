Нападающий «Сан-Хосе» Хертл дисквалифицирован на два матча за то, что ударил соперника клюшкой по лицу

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Хертл дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт НХЛ.

29-летний чех получил наказание за то, что в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (2:5) ударил по лицу форварда «Флэймз» Элиаса Линдхольма клюшкой по лицу во время вбрасывания в начале третьего периода.

Таким образом, Хертл пропустит игры с «Калгари» (21 декабря) и «Миннесотой» (23 декабря).

В сезоне-2022/23 чешский форвард набрал 32 (11+21) очка в 33 матчах за «Сан-Хосе».