Нападающий «Монреаля» Байрон пропустит пять месяцев после операции на бедре

Нападающий «Монреаля» Пол Байрон перенес операцию на бедре. На восстановление у него уйдет около пяти месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 16 (5+11) очков. В плей-офф на его сечту 6 (3+3) баллов в 22 встречах.