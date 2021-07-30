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Нападающий «Монреаля» Байрон пропустит пять месяцев после операции на бедре

30 июля 2021, 23:17
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Нападающий «Монреаля» Пол Байрон перенес операцию на бедре. На восстановление у него уйдет около пяти месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 16 (5+11) очков. В плей-офф на его сечту 6 (3+3) баллов в 22 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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