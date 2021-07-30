Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» может обменять Антона Худобина

30 июля 2021, 23:13
Антон Худобин. Фото Getty Images
Антон Худобин. Фото Getty Images
Теги:

«Далласа» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды после того, как клуб подписал вратаря Брэйдена Холтби, сообщает The Dallas Morning News. Контракт с ним рассчитан на два года.

В прошлом сезоне ворота «Далласа» защищали Антон Худобин и Джейк Оттинджер. Также в клубе есть опытный Бен Бишоп, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

35-летний россиянин в регулярном чемпионате провел 32 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,54 при проценте отраженных бросков 90,5.

Его контракт с зарплатой в 3,333 миллиона долларов рассчитан еще на два года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Теннис на Олимпиаде: Хачанов выбил обидчика Медведева, россияне сыграют в финале микста, расписание и результаты 30 июля
В Турции удалось локализовать 70 пожаров из 81
Умер адвокат по делу Михаила Ефремова
Перерезал горло, прижимал к земле: детали убийства девочки полицейским
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд