«Даллас» может обменять Антона Худобина

«Далласа» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды после того, как клуб подписал вратаря Брэйдена Холтби, сообщает The Dallas Morning News. Контракт с ним рассчитан на два года.

В прошлом сезоне ворота «Далласа» защищали Антон Худобин и Джейк Оттинджер. Также в клубе есть опытный Бен Бишоп, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

35-летний россиянин в регулярном чемпионате провел 32 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,54 при проценте отраженных бросков 90,5.

Его контракт с зарплатой в 3,333 миллиона долларов рассчитан еще на два года.