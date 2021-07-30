«Даллас» может обменять Антона Худобина
30 июля 2021, 23:13
«Далласа» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды после того, как клуб подписал вратаря Брэйдена Холтби, сообщает The Dallas Morning News. Контракт с ним рассчитан на два года.
В прошлом сезоне ворота «Далласа» защищали Антон Худобин и Джейк Оттинджер. Также в клубе есть опытный Бен Бишоп, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.
35-летний россиянин в регулярном чемпионате провел 32 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,54 при проценте отраженных бросков 90,5.
Его контракт с зарплатой в 3,333 миллиона долларов рассчитан еще на два года.
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