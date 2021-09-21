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Нападающий «Филадельфии» Хэйс пропустит около двух месяцев после операции

19:04
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Нападающий «Филадельфии» Кевин Хэйс перенес операцию на мышцах пресса. На восстановление у него уйдет 6-8 недель, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 55 матчей и набрал 31 (12+19) очко.

Его контракт с зарплатой 7,142 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Иван Шитик все материалы автора

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