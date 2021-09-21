Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Алекс Гальченюк заключил пробный контракт с «Аризоной»

19:08
Теги:

Нападающий Алекс Гальченюк может продолжить карьеру в «Аризоне». Игрок заключил просмотровый контракт с командой, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрун.

В минувшем сезоне 27-летний американец играл за «Оттаву» и «Торонто». Всего он провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 6 встречах.

Алекс Гальченюк был выбран в первом раунде на драфте НХЛ в 2012 году под общим 3-м номером как раз «Монреалем». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян в «Аризону».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Дзюба отказался от приглашения в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд