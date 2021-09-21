Брэди Ткачак пока не получил приглашение в тренировочный лагерь «Оттавы»

Нападающий Брэди Ткачак не попал в число игроков «Оттавы», которые приглашены в тренировочный лагерь, сообщает сайт клуба.

21-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агента, пока не может договориться о новом контракте с «Сенаторз».

Ранее появлялась информация, что клуб готов сделать форварда новым капитаном команды, после того как договор будет подписан

«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.