Нападающий «Эдмонтона» пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс пропустит несколько недель из-за травмы. Он будет восстанавливаться от повреждения «верхней части тела», сообщает TSN.

Канадец получил травму в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 37 (7+30) очков в 45 играх регулярного чемпионата.