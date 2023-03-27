Пастрняк стал 6-м игроком «Бостона» с 50 и более голами за сезон в НХЛ

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился дублем в матче с «Каролиной» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 26-летний чех забил свой 51-й гол в этом сезоне.

Таким образом, Пастрняк стал шестым игроком «Брюинз», который забросил 50 и более шайб в сезоне НХЛ.

Он присоединился к Филу Эспозито (5 сезонов с 50 и более шайбами), Кэму Нили (3 сезона), Кену Ходжу (1), Рику Миддлтону и Джонни Бьюсику (1).

Всего на счету Пастрняка в этом сезоне 97 (51+46) очков в 73 матчах.