Пономарев признан первой звездой матча за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Техас» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев забил гол и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 54 матча в АХЛ, в которых набрал 37 (19+18) очков.