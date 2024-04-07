Наместников признан первой звездой матча «Миннесота» — «Виннипег», Капризов — вторая звезда

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2).

31-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь «Джетс» Коннор Хеллибак, отразивший 25 бросков из 27.

В текущем сезоне Наместников провел 74 матча, в которых набрал 37 (11+26) очков. У 26-летнего Капризова 86 (39+47) очков в 69 играх.