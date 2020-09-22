Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Далласом» (3:2) во втором матче финала Кубка Стэнли. В этой встрече россиянин набрал 2 очка и установил рекорд результативности для игроков «Тампы» в плей-офф — 28 очков.

— Мы приехали сюда не бить рекорды. Мы приехали, чтобы выиграть Кубок, — приводит слова Кучерова Tampa Bay Online. — Мы просто придерживались плана, действовали просто, бросали по воротам и шли на добивание. Наверное, простота стала ключом к успеху.