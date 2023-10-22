«Ванкувер» обыграл «Флориду», у Кузьменко два очка

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Кэнакс» форвард Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

После этого матча «Ванкувер» с 6 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 4 очками — на 14-й строчке Востока.