«Вашингтон» проиграл «Монреалю». Овечкин набрал одно очко

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«Монреаль» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин сделал одну голевую передачу. Для 37-летнего россиянина это 32-я результативная передача в сезоне.