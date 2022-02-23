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Сегодня, 22:13

«Монреаль» интересуется голкипером «Вашингтона» Самсоновым

Иван Шитик
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото Getty Images

«Монреаль» интересуется российским голкипером «Вашингтона» Ильей Самсоновым. Канадский клуб уже делал запрос относительно возможного обмена, сообщает The Hockey Writers со ссылкой на RDS.

24-летний Самсонов в нынешнем сезоне провел 29 матчей, в среднем отражая 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,84.

Летом «Вашингтон» заключил новый контракт с Ильей Самсоновым. Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составляет 2 миллиона долларов.

Илья Самсонов
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
Результаты / календарь
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28.02
23.02 03:00
Флорида – Нэшвилл
 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
2 : 5
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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