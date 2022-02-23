«Монреаль» интересуется голкипером «Вашингтона» Самсоновым

«Монреаль» интересуется российским голкипером «Вашингтона» Ильей Самсоновым. Канадский клуб уже делал запрос относительно возможного обмена, сообщает The Hockey Writers со ссылкой на RDS.

24-летний Самсонов в нынешнем сезоне провел 29 матчей, в среднем отражая 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,84.

Летом «Вашингтон» заключил новый контракт с Ильей Самсоновым. Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составляет 2 миллиона долларов.