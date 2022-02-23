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Сегодня, 21:39

Маккиннон пропустит игру «Колорадо» против «Детройта»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», сообщает Sportsnet.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар объяснил, что такое решение было принято в качестве мер предосторожности. Форварда беспокоит травма «нижней части тела».

Он должен успеть восстановиться к следующему матчу против «Виннипега».

26-летний центрфорвард провел в нынешнем сезоне 36 матчей и набрал 48 (12+36) очков.

Натан Маккиннон
ХК Виннипег Джетс
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Питтсбург 52 31 21 70
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4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
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8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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Флорида – Нэшвилл
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Коламбус – Торонто
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23.02 03:00
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23.02 06:00
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Сиэтл – Айлендерс
2 : 5
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
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Якоб Маркстрем

Калгари

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