Маккиннон пропустит игру «Колорадо» против «Детройта»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», сообщает Sportsnet.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар объяснил, что такое решение было принято в качестве мер предосторожности. Форварда беспокоит травма «нижней части тела».

Он должен успеть восстановиться к следующему матчу против «Виннипега».

26-летний центрфорвард провел в нынешнем сезоне 36 матчей и набрал 48 (12+36) очков.