Дадонов сделал голевую передачу в проигранном матче «Монреаля» с «Баффало»
«Монреаль» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Сэйбрз» прервали свою восьмиматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Это его второе очко в этом сезоне.
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«Монреаль» — «Баффало» — 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
Голы: Далин — 8 (Томпсон, Скиннер), 0:35 — 0:1. Петерка — 4 (Козенс, Куинн), 0:52 — 0:2. Так — 10 (бол., Далин, Скиннер), 2:13 — 0:3. Кофилд — 12 (Гуле, Савар), 2:57 — 1:3. Скиннер — 6 (Томпсон, Так), 31:21 — 1:4. Монахэн — 4 (Дадонов, Уайдмэн), 33:57 — 2:4. Йокихарью — 1 (Так, Томпсон), 43:48 — 2:5. Томпсон — 13 (Скиннер, Хиностроза), 46:39 — 2:6. Скиннер — 7 (бол., Козенс, Далин), 54:26 — 2:7.
Вратари: Аллен — Андерсон.
Штраф: 17 — 21.
Броски: 31 (15+8+8) — 38 (9+14+15).
Наши: Дадонов (14.33/1/-2) — Любушкин (18.22/0/0).
23 ноября. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|19
|9
|10
|19
|7
|Баффало
|19
|8
|11
|16
|8
|Оттава
|18
|6
|12
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|19
|11
|8
|25
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|17
|11
|6
|23
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|20
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|20
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|17
|6
|11
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|15
|5
|31
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Сан-Хосе
|21
|7
|14
|17
|7
|Ванкувер
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|19
|5
|14
|11
|23.11
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|2 : 7
|23.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|19
|31
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|29
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|19
|14
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|14
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|12
|2.08