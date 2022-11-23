Дадонов сделал голевую передачу в проигранном матче «Монреаля» с «Баффало»

«Монреаль» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Сэйбрз» прервали свою восьмиматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Это его второе очко в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Баффало» — 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Голы: Далин — 8 (Томпсон, Скиннер), 0:35 — 0:1. Петерка — 4 (Козенс, Куинн), 0:52 — 0:2. Так — 10 (бол., Далин, Скиннер), 2:13 — 0:3. Кофилд — 12 (Гуле, Савар), 2:57 — 1:3. Скиннер — 6 (Томпсон, Так), 31:21 — 1:4. Монахэн — 4 (Дадонов, Уайдмэн), 33:57 — 2:4. Йокихарью — 1 (Так, Томпсон), 43:48 — 2:5. Томпсон — 13 (Скиннер, Хиностроза), 46:39 — 2:6. Скиннер — 7 (бол., Козенс, Далин), 54:26 — 2:7.

Вратари: Аллен — Андерсон.

Штраф: 17 — 21.

Броски: 31 (15+8+8) — 38 (9+14+15).

Наши: Дадонов (14.33/1/-2) — Любушкин (18.22/0/0).

23 ноября. Монреаль. Centre Bell.