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Сегодня, 19:25

Защитник «Торонто» Райлли пропустит 4-6 недель из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Торонто» Майк Райлли внесен в список травмированных, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Он получил повреждение связок колена. На восстановление ему потребуется 4-6 недель.

В нынешнем сезоне Райлли сделал 16 результативных передач в 20 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что ранее из-за травм «Кленовые листья» потеряли защитников Ти Джея Броди и Джейка Маззина.

Майк Райлли
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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