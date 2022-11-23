Аскаров сделал 30 сейвов в матче за фарм-клуб «Нэшвилл» в АХЛ

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Манитобу» со счетом 5:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 30 бросков из 31.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 10 матчей в АХЛ, в которых пропустил 27 шайб и сделал три результативные передачи при 90,5 процента отраженных бросков.