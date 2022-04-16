44 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Монреаль»

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«Айлендерс» на выезде обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.