Мамин забросил седьмую шайбу в сезоне

«Флорида» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». На 7-й минуте третьего периода счет стал 6:1.

Голом отметился российский нападающий Максим Мамин, который реализовал выход один на один. Для 27-летнего россиянина это 6-я заброшенная шайба в сезоне.