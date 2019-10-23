«Могучий мышонок» и его поклонник. Овечкин встретил своего вдохновителя

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с бывшим нападающим сборной Канады Тео Флери.

— Я побывал на арене и узнал, что Ови — мой большой фанат, — написал Флери в Instagram. — Он сказал, что именно я вдохновил его использовать желтые шнурки на коньках и тонированный визор. Он также попросил у меня клюшку с автографом. Великолепный день.

Флери выступал в НХЛ за «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго». Всего в лиге он провел 1084 матча и набрал 1088 (455+633) очков. В составе сборной Канады «Могучий мышонок» (прим. «СЭ» — прозвище, под которым Флери известен в Северной Америке) выиграл золото Олимпиады-2002.

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