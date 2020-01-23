«Миннесота» продлила серию поражений «Детройта»

«Миннесота» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для «Ред Уингз» это шестое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Детройт» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Голы: Задина — 7 (Ларкин, Дэйли), 3:08 — 0:1. Гринуэй — 6 (Дамба), 4:28 — 1:1. Задина — 8 (бол., Дэйли, Филппула), 16:39 — 1:2. Цуккарелло — 13 (Стаал, Дамба), 21:12 — 2:2. Зукер — 14 (Раск, Фиала), 22:19 — 3:2. Стаал — 17 (Паризе, Цуккарелло), 31:39 — 4:2.

Вратари: Дубник — Ховард (55:44 — 59:54).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 33 (12+15+6) — 27 (11+5+11).

23 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.