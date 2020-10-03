«Миннесота» подпишет защитника Соуси на 8 миллионов долларов. Он провел один сезон в НХЛ

«Миннесота» близка к продлению контракта с защитником Карсоном Соуси, сообщает TSN. Соглашение с 26-летним американцем будет рассчитано на три года. Соуси будет зарабатывать по 2,75 миллиона долларов за сезон.

Прошлый сезон стал первым полноценным для него в НХЛ, в котором хоккеист сразу отметился 14 (7+7) очками в 55 встречах. Ранее сообщалось, что 10 команд лиги интересуются Соуси, а он может выйти на рынок свободных агентов.

«Миннесота» выбрала Соуси на драфте-2013 под общим 137-м номером.