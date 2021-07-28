«Коламбус» объявил о продлении контрактов с Лайне и Дженнером
Нападающий Патрик Лайне принял квалификационное предложение от «Коламбуса», информирует официальный сайт клуба. В следующем сезоне зарплата финского форварда составит 7,5 миллиона долларов.
Кроме того, контракт с «Коламбусом» продлил нападающий Бун Дженнер. 28-летний хоккеист подписал 4-летнее соглашение на 15 миллионов долларов.
Лайне по ходу сезона был обменян из «Виннипега» вместе с форвардом Джеком Рословиком в «Коламбус» на нападающего Пьера-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. В 45 матчах после обмена Лайне набрал 21 (10+11) очко.
В минувшем сезоне Дженнер провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 17 (8+9) очков при показателе полезности «-9».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/bluejackets/news/columbus-blue-jackets-winger-patrik-laine-accepts-qualifying-offer/c-325835832
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