«Калгари» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Калгари» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко оформил дубль. Теперь на его счету в этом сезоне 35 (17+18) очков.

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