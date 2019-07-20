Милан Лучич: "Игинла помог мне принять решение о переходе в "Калгари"

31-летний нападающий Милан Лучич, обменянный из "Эдмонтона" в "Калгари", отметил, что советовался по поводу перехода с бывшим партнером по "Бостону" Джеромом Игинлой. Последний много лет выступал за "Флеймз" и был капитаном команды.

– Мы поговорили с Джеромом об этом, – цитирует Лучича официальный сайт НХЛ. – Он расскзал, что Калгари – отличный хоккейный город, где много преданных болельщиков. Эти фанаты хотят видеть старание больше всего. Конечно, они ждут и побед. Однако больше всего они ценят ребят с душой, которые полностью отдаются борьбе и не идут на компромиссы. Это как раз мой стиль игры.

Я хорошо узнал Джерома, когда играл с ним в "Бостоне". Мы играли в одном звене, рассказывали разные истории, ужинали вместе. Он меня знает, поэтому в какой-то момент решил позвонить мне, чтобы помочь принять решение.

Я благодарен судьбе за то, что могу назвать своим другом человека, которым восхищаюсь. И теперь буду играть за ту команду, где он стал звездой.