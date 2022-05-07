Михеев за 2 минуты оформил дубль в матче с «Тампой»

«Торонто» обыграл «Тампу» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Мэйпл Лифс».

В концовке встречи двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. 27-летний россиянин дважды поразил пустые ворота соперника.

Эти голы стали для него первыми в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Четвертый матч в серии состоится 9 мая на льду «Тампы». Начало игры — 2.00 по московскому времени.