Дубль Михеева помог «Торонто» обыграть «Тампу»

«Торонто» выиграл у «Тампы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. «Мэйпл Лифс» вышли вперед в серии — 2-1.

В концовке встречи российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил две шайбы в пустые ворота. Это его первые два гола в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский в этой встрече отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится 9 мая на льду «Тампы». Начало игры — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Райлли — 1 (бол., Бантинг, Марнер), 4:54 — 0:1. Блэкуэлл — 1 (Любушкин, Энгвалль), 9:44 — 0:2. Кампф — 2, 25:52 — 0:3. Колтон — 1 (бол., Сергачев, Палат), 31:03 — 1:3. Палат — 1 (Киллорн, Макдона), 45:43 — 2:3. Михеев — 1 (п.в., Энгвалль), 58:20 — 2:4. Михеев — 2 (п.в., Энгвалль), 59:55 — 2:5.

Вратари: Василевский (57:40 — 58:20, 58:33 — 59:55) — Кэмпбелл.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (9+11+14) — 36 (15+14+7).

Наши: Кучеров (19.39/2/-2), Сергачев (22.27/1/-1) — Любушкин (12.32/0/+1), Михеев (16.24/6/+3).

7 мая. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 1-2.