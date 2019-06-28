Михаил Сергачев – о драке Овечкина и Свечникова: "Это плей-офф. Здесь неважно: русский с русским или кто с кем"

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев в интервью "СЭ" назвал нападающих, против которых ему сложнее всего играть. Также хоккеист прокомментировал драку между Александром Овечкиным​ и Андреем Свечниковым.

– Тяжело против Тарасенко – он очень здоровый, его не сдвинешь. Против Кросби пару раз выходил. Шайбу я, кстати, у него отнял (смеется). Но самое сложное – это Макдэвид. Подъезжаешь к нему слишком близко – он делает два шага, и уже впереди тебя. Когда едешь далеко – у него слишком много места. В целом против самых топовых нападающих тренер меня обычно не выпускал.

– Рассчитываете на большее доверие с его стороны в следующем сезоне?

– Очень надеюсь на это, буду работать. Он уже выпускал меня с Хедманом на десять игр. Мне очень понравилось. Когда играешь в третьей паре, практически все время приходится сидеть. Надеюсь, опыт на чемпионате мира мне поможет и даст больше уверенности.

– Попасть под силовой прием Задорова – плохо?

– Конечно. Он большая детина. Правильно бьет еще. Подсаживается, не попадает в голову. Красиво хитует. Всегда все грамотно делает. Не видел, чтобы он проваливался.

– А что вы думаете о драке Овечкина и Свечникова?

– Первая мысль: зачем это нужно? Но это плей-офф. Здесь неважно: русский с русским или кто с кем. У тебя есть команда, ты не можешь дружить с кем-то из другой команды или дать шанс ему отобрать шайбу. Когда начинаешь думать, понимаешь, что никогда не узнаешь, что они говорили друг другу.

– Как вам выступление Свечникова в этом сезоне?

– Он красава. Мы с ним вместе тренировались перед сезоном. Очень интересный игрок и еще раскроется, сильный физически, и голова светлая. Вначале не все получалось, потом стали ставить. Он зверь, мне очень нравится, против него тяжело играть. Катается, как Иисус по воде ходит. Как Макдэвид. Не замечаешь, как он убегает. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Полностью интервью Михаила Сергачева – здесь