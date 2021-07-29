Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Далласе»

Нападающий Михаэль Раффль подписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

Зарплата 32-летнего австрийского хоккеиста составит 1,1 миллиона долларов.

Won the Raffl. ?



We have signed Michael Raffl to a 1-year contract through the 2021-22 season.



? https://t.co/hMWdl2KoVm pic.twitter.com/xgRWvCnVns — Dallas Stars (@DallasStars) July 29, 2021

В минувшем регулярном чемпионате Раффль провел за «Филадельфию» и «Вашингтон» в общей сложности 44 матча и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-4».