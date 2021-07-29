Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Далласе»
18:45
Нападающий Михаэль Раффль подписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт клуба.
Зарплата 32-летнего австрийского хоккеиста составит 1,1 миллиона долларов.
В минувшем регулярном чемпионате Раффль провел за «Филадельфию» и «Вашингтон» в общей сложности 44 матча и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-4».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-sign-michael-raffl-to-one-year-contract/c-325864268
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