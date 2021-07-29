Защитник Хаканпяя подписал контракт с «Далласом»

Защитник Яни Хаканпяя подписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Hawk, yeah! Welcome to #TexasHockey, Jani Hakanpaa. ?



We have signed Jani Hakanpaa to a 3-year contract through the 2023-24 season.



? https://t.co/7V6CTbRqFi pic.twitter.com/WRFzhq9zYL — Dallas Stars (@DallasStars) July 29, 2021

Зарплата 29-летнего финского хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате Хаканпяя провел за «Анахайм» и «Каролину» в общей сложности 62 матча и набрал 4 (2+2) очка.