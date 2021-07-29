Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник Хаканпяя подписал контракт с «Далласом»

18:37
Теги:

Защитник Яни Хаканпяя подписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 29-летнего финского хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате Хаканпяя провел за «Анахайм» и «Каролину» в общей сложности 62 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
Яжемать самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд