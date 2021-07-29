Защитник Хаканпяя подписал контракт с «Далласом»
18:37
Защитник Яни Хаканпяя подписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.
Зарплата 29-летнего финского хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате Хаканпяя провел за «Анахайм» и «Каролину» в общей сложности 62 матча и набрал 4 (2+2) очка.
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