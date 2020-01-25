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Мэтью Барзал: «Приятно опередить Макдэвида хотя бы в конкурсе»

11:26
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Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал победу в конкурсе на скорость в рамках звездного уик-энда НХЛ. До этого три года подряд побеждал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

— Он самый быстрый хоккеист непосредственно в самой игре, — приводит слова Барзала российская версия официального сайта лиги. — Приятно опередить его хотя бы в этом конкурсе, сегодня я показал свое лучшее катание и скорость. Плюс Крис Крайдер отлично начал конкурс для нашей команды. Я рад находиться здесь с лучшими игроками лиги, это весело, плюс здесь вместе со мной моя семья.

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