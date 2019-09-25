Мэттьюс принес извинения за свои хулиганские действия

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс выступил перед прессой. Игрок обвиняется в хулиганстве.

— Не хотелось бы об этом говорить, но никуда не деться. Такова сложившаяся ситуация. Я сожалею, что мои действия причинили неудобства клубу или определенным людям. Стремлюсь с честью представлять «Торонто» и дорожу тем, что являюсь членом этого клуба. К сожалению, я должен воздержаться от дальнейших комментариев, — приводит слова игрока Toronto Star.

Как сообщается, группа лиц в алкогольном опьянении, среди которых был и Мэттьюс, попыталась залезть в машину охранника клуба женского пола. Она противостояла им, после чего хоккеист снял свои штаны и ударил себя по ягодицам. Как говорится в полицейском отчете, женщина испытала сильный стресс.

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