Майк Салливан: "Мы знали, как будет играть "Айлендерс", но оказались в затруднительном положении"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан расстроен вылетом команды в первом раунде плей-офф НХЛ. "Пингвинз" в четырех матчах проиграли "Айлендерс".

– Мы знали, в какой хоккей будет играть "Айлендерс", – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – С этим и столкнулись. Можно использовать любые слова, чтобы описать это. Мы говорили о том, чтобы быть терпеливыми и пользоваться шансами, которые дает игра, принимать лучшие решения с шайбой, чтобы не ставить себя в затруднительное положение. Но мы оказались именно в нем.