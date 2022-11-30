Мартинук сыграл 500-й матч в НХЛ

Нападающий «Каролины» Джордан Мартинук принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Как сообщает пресс-служба клуба, для 30-летнего канадца сегодняшняя игра стала 500-й в карьере. На его счету 140 (57+83) очков в НХЛ.

OUR HYPE MAN ??



Congrats on 500, Marty! pic.twitter.com/KJRVAwbmj0 — Carolina Hurricanes (@Canes) November 30, 2022

Ранее Мартинук играл в НХЛ за «Аризону». Он выступал за «Койотис» с 2014 по 2018 год.