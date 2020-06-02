Марк Мессье считает Панарина настоящей суперзвездой

Бывший форвард «Эдмонтона» и «Рейнджерс», шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высоко оценил игру нападающего «рейнджеров» Артемия Панарина.

«Мне нравилось смотреть матчи «Рейнджерс» в этом году, — цитирует Мессье официальный сайт НХЛ. — Это очень интересная команда. Я уже очень давно не видел, чтобы кто-то играл как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом.

Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, я вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнеров, но и всю команду, выводит ее на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды.

А еще у них была отлично игравшая молодежь. Это новый вратарь Игорь Шестерки), а также Мика Зибанежад, который в Нью-Йорке полностью перевернул свою карьеру. У них также хороший тренер. Мне Дэвид Куинн нравится. Он заставляет их действовать ответственно, честно ведет себя и хорошо говорит на пресс-конференциях.

Перестройка не закончена, пока ты не выиграл (смеется). Такова суровая реальность нашей игры. Дело не закончено, пока ты не выиграл. И даже в случае победы ты все равно будешь обновляться на следующий год, чтобы победить снова. Так что слово «перестройка», пожалуй, используется слишком часто или редко, в зависимости от того, как на это смотреть. Но команды всегда перестраиваются и пытаются стать лучше".

28-летний Артемий Панарин в текущем сезоне провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 95 (32+63) очков.