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Марк-Андре Флери: «Ребята играли так хорошо, что за ними было здорово наблюдать»

09:15

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери прокомментировал победу над «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате НХЛ. «Предаторз» смогли нанести только 19 бросков по воротам «Голден Найтс», Флери отразил все и вышел на 18-е место в истории НХЛ по числу сухих матчей (59), сравнявшись с Евгением Набоковым.

— Мы потрясающе играли, от начала и до конца, — цитирует официальный сайт НХЛ Флери. — Думаю, самой удачной у нас была игра в меньшинстве. У нас было много удалений, но мы не дали им возможности нанести много бросков по воротам и создать много голевых моментов. Много шайб мы блокировали. Ребята играли так хорошо, что за ними было здорово следить.

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