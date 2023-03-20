Марченко вышел на второе место в истории «Коламбуса» по числу голов в первом сезоне в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:7).

Эта шайба стала для россиянина 18-й в дебютном сезоне в НХЛ. Марченко обошел по этому показателю Рика Нэша, который забросил 17 шайб в сезоне-2002/03, и вышел на чистое второе место.

Лидером в этом списке является Пьер-Люк Дюбуа, забросивший 20 шайб в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Коламбус» 46 матчей и набрал 21 (18+3) очко.