Марченко решил вернуться в Россию

Агент Дэн Мильштэйн, представляющий интересы защитника Алексея Марченко, в своем официальном Твиттере сообщил, что игрок принял решение вернуться в Россию. Отмечается, что возвращаться в Америку в ближайшие годы он не собирается.
– Марченко решил продолжить карьеру дома, в России, – написал Мильштэйн. – Он собирается вернуться в НХЛ в будущем.
Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста был "Торонто", за который он набрал 2 (1+1) очка в 11 встречах. Ранее он с 2013 года выступал за "Детройт". Всего в НХЛ на его счету 21 (4+17) очко в 121 встрече, в АХЛ он провел 104 игры и набрал 38 (6+32) очков.
Напомним, что Марченко является воспитанником ЦСКА и провел за клуб 82 игры в чемпионате КХЛ с 2009 по 2013 год.
Alexey Marchenko of Toronto Maple Leafs has decided to continue his career at home in Russia.He intends to comeback to the NHL in the future– Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 15 августа 2017 г.