«Милуоки» проиграл «Манитобе» в АХЛ. Аскаров сделал 28 сэйвов

«Манитоба Мус» переиграл «Милуоки Эдмиралс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2.

Российский вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отыграл всю встречу и отразил 28 из 31 броска по своим воротам.