«Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов забил гол и реализовал буллит
«Миннесота» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время матча и овертайм закончились со счетом 4:4, в серии буллитов точнее были игроки «Дикарей».
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитым голом в этом матче.
Он продлил свою результативную серию до 11 матчей, зато прервалась его серия из 9 матчей подряд с голевыми передачами.
Также форвард успешно использовал свою попытку в серии послематчевых штрафных бросков.
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«Миннесота» — «Анахайм» — 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Эддисон — 2 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 4:37 — 1:0. Строум — 6 (Ватрано), 8:13 — 1:1. Девар — 2 (Ривз, Шоу), 15:04 — 2:1. Фаулер — 3 (бол., Мактавиш, Зеграс), 30:43 — 2:2. Зеграс — 9 (Терри, Куликов), 39:00 — 2:3. Эрикссон Эк — 8 (бол., Эддисон, Болди), 45:26 — 3:3. Терри — 11 (бол., Хенрик, Мактавиш), 50:36 — 3:4. Капризов — 15 (Зуккарелло, Сперджен), 57:25 — 4:4.
Победный буллит: Болди.
Вратари: Густавссон — Гибсон (38:57 — 39:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 47 (11+16+18+2) — 33 (12+10+9+2).
Наши: Капризов (23.54/5/0) — Куликов (24.42/2/0).
3 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|25
|11
|14
|27
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|24
|11
|13
|26
|6
|Монреаль
|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|23
|9
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|- : -
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|- : -
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|- : -
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|- : -
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12