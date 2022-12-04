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Сегодня, 01:05

«Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов забил гол и реализовал буллит

Иван Шитик
Корреспондент
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«Миннесота» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время матча и овертайм закончились со счетом 4:4, в серии буллитов точнее были игроки «Дикарей».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитым голом в этом матче.

Он продлил свою результативную серию до 11 матчей, зато прервалась его серия из 9 матчей подряд с голевыми передачами.

Также форвард успешно использовал свою попытку в серии послематчевых штрафных бросков.

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«Миннесота» — «Анахайм» — 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эддисон — 2 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 4:37 — 1:0. Строум — 6 (Ватрано), 8:13 — 1:1. Девар — 2 (Ривз, Шоу), 15:04 — 2:1. Фаулер — 3 (бол., Мактавиш, Зеграс), 30:43 — 2:2. Зеграс — 9 (Терри, Куликов), 39:00 — 2:3. Эрикссон Эк — 8 (бол., Эддисон, Болди), 45:26 — 3:3. Терри — 11 (бол., Хенрик, Мактавиш), 50:36 — 3:4. Капризов — 15 (Зуккарелло, Сперджен), 57:25 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Гибсон (38:57 — 39:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 47 (11+16+18+2) — 33 (12+10+9+2).

Наши: Капризов (23.54/5/0) — Куликов (24.42/2/0).

3 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 11 матчей
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