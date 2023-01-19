Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». После двух периодов счет 2:2.

На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство своей команды.