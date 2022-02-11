Профсоюз игроков подал апелляцию на 6-матчевую дисквалификацию Маршана

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги подал апелляцию на дисквалификацию на 6 матчей нападающего Брэда Маршана, сообщает пресс-служба организации.

Форвард «Бостона» получил дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:4).

На 60-й минуте 33-летний канадец ударил вратаря «Пингвинов» Тристана Джерри по голове. При этом арбитр стоял возле ворот и видел удар. Когда судьи отводили Маршана в сторону, форвард нанес еще один удар по голове голкипера, на этот раз клюшкой.

Это вторая дисквалификация Маршана в этом сезоне и восьмая в карьере. Нынешняя дисквалификация стала самой длительной для Маршана, которого ранее по итогам двух эпизодов отстраняли на пять матчей.

Помимо дисквалификаций, Маршана пять раз наказывали штрафами. Сумма всех его штрафов и невыплаченных из-за дисквалификаций денег в общей сложности составляет 1,4 миллиона долларов.