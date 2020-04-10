НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин — 14-й в топе лучших центрфорвардов в истории НХЛ, Кросби — четвертый

16:35
Евгений Малкин и Сидни Кросби. Фото Reuters
Евгений Малкин и Сидни Кросби. Фото Reuters
Теги:

Журналисты НХЛ провели голосование на лучших центральных нападающих в истории лиги. Первое место с огромным отрывом занял лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки (224 очка), которого поставили на первое место все 14 журналистов.

В тройку также вошли Марио Лемье (209) и Марк Мессье (177).

Лучшим среди действующих хоккеистов назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, которому до призовой тройки не хватило трех очков (174).

В топ лучших вошел один россиянин — одноклубник Кросби Евгений Малкин (14-е место, 23 очка).

Также в голосовании набрали очки еще два россиянина — Сергей Федоров (9) и Павел Дацюк (8).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир