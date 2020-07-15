НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маккиннон считает, что у него впервые в карьере есть шанс на Кубок Стэнли

14:05
Теги:

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от старта плей-офф. За победу в Кубке Стэнли поборются 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

— У нас было много травм во время сезона, — приводит слова канадца российская версия официального сайта НХЛ. — Нам не повезло в этом плане. Полным составом мы провели всего около десяти матчей. Сейчас все здоровы, все замечательно выглядят.

Я провожу седьмой сезон в НХЛ, но впервые чувствую, что у нас есть шанс выиграть Кубок. Такой шанс выпадает не всегда, и стоит отнестись к нему серьезно. Мы верим, что можем победить.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир