Маккиннон считает, что у него впервые в карьере есть шанс на Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от старта плей-офф. За победу в Кубке Стэнли поборются 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

— У нас было много травм во время сезона, — приводит слова канадца российская версия официального сайта НХЛ. — Нам не повезло в этом плане. Полным составом мы провели всего около десяти матчей. Сейчас все здоровы, все замечательно выглядят.

Я провожу седьмой сезон в НХЛ, но впервые чувствую, что у нас есть шанс выиграть Кубок. Такой шанс выпадает не всегда, и стоит отнестись к нему серьезно. Мы верим, что можем победить.